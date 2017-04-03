韓海水部:發現48件「世越號」事故遇難者遺物北京新浪網 (2017-04-03 11:46)
原標題：韓海水部：發現48件「世越號」事故遇難者遺物
中新網4月3日電 據韓聯社報導，韓國海洋水產部（以下簡稱「海水部」）3日表示，在進行「世越」號沉船船體內部清污作業時發現了衣服、手機等48件遇難者的遺物和1塊動物屍骨。
據悉，韓國海水部2日投入80餘名人力進行船體內部清污作業。在此過程中，工作人員發現了船長李某的護照、信用卡、存摺，以及紙筆、手機、化妝品、毛衣、領帶等物品，以及一塊動物屍骨。
韓國海水部方面表示，除船長李某的物品外，其他遺物都沾滿泥沙等污染物，無法辨認所有者，將經乾燥、清洗作業后再進行仔細辨認。
另一方面，「世越」號打撈組正加速進行鑽孔排水和清污作業，力爭在小潮期間（4-8日）趁潮差小將船體送上岸。
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