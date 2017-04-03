騎士與溜馬今天上演一場惡鬥，兩隊一路鏖戰至2度延長才分出勝負，騎士靠著「詹皇」LeBron James全場轟下41分12籃板16助攻大三元的成績率領下，終場以135：130擊敗溜馬。

溜馬一哥Paul George本場比賽表現相當優異，在延長賽中個人連續攻下19分，全場攻下43分，外帶9籃板9助攻，只可惜最後氣力放盡，吞下難堪的客場9連敗。

James本場比賽追平一項難得的紀錄，在第二節的一次灌籃中，得到本場比賽的第11分，推進單場至少得分超過雙位數場次至787場，追平排名第二的Kareem Abdul-Jabbar，排名第一的為Michael Jordan的866場。

騎士除了James轟下41分大三元外，Kyrie Irving本場比賽命中率欠佳，20投僅5中，貢獻23分，Kevin Love貢獻20分12籃板「雙十」成績。

溜馬CJ Miles貢獻27分6籃板2助攻，Jeff Teague攻下17分11助攻「雙十」成績，值得注意的是，「舞王」Lance Stephenson首度回到溜馬陣中，從板凳出發的他，7投2中得到4分，明顯還要與隊友多家磨合。