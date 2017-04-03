（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果iPhone未來可能像科幻電影描述一般大搞變身秀。外媒報導，蘋果布局液態金屬製程設計導管系統，可生產製造iPhone等電子產品。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果深化布局液態金屬（Liquid Metal）技術，積極革新射出成型系統的熔融材料和可熔溫度控制技術，並透過塊體凝固非結晶合金（Bulk-solidifying amorphous alloys）材料專利，提升鑄模物體的材質。



報導指出，蘋果設計一套導管系統，其中有真空槽和熔融槽設計，整合溫度感測元件、感應線圈、冷凝系統、真空幫浦和電源供應等，可進行熔融金屬材料和射出成型製程。



報導表示，這套導管系統可以採用塊體金屬玻璃BMG（bulk metallic glasses）材料，製造iPhone智慧型手機或是其他電子通訊產品，包括製造生產數位螢幕、監視器、電子書或是平板電腦等。



液態金屬技術上是一種塊體凝固非結晶合金，具備高強度、耐腐蝕、延展性高、輕量等特性，除了塊體凝固非結晶合金材料外，還包括塊體金屬玻璃BMG材料。



國外媒體網站MacRumors和中國大陸媒體去年3月報導，蘋果在液態金屬材料革新大幅進展，可應用在iPhone和iPad產品的主按鍵。



報導表示，蘋果從2010年開始，每年會定期更新在液態金屬的獨家專利，不過如何使用這項專利，目前仍未知。先前市場揣測蘋果有意把液態金屬材料應用在iPhone的SIM卡工具。



報導指出，有關Home鍵採用液態金屬材料的專利，大約在2014年就已浮出檯面。



蘋果看來很想把iPhone變身成為捲曲式造型。國外媒體去年1月下旬曾報導，蘋果正在研發可捲曲螢幕技術，這項技術看起來不僅是與可彎曲螢幕有關，這個可撓式螢幕採取中空管狀設計，螢幕外層可以透過藍寶石晶體材料來保護，內層則可採用有機發光二極體（OLED）的可彎曲面板。1060403