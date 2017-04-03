（中央社記者潘智義台北3日電）小丑魚是母系社會，體型上也是女大男小，行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員鄭明忠透露，最誇張的一次是，一隻15公分母魚配1隻3公分公魚。



小丑魚不但是母魚帶領族群，即便「情愛世界」也由母魚主導，鄭明忠說，小丑魚的母魚體型多比公魚大，在人工飼養的環境下，把1隻公魚、1隻母關在一起，如果配對成功就好，如果配對失敗，母魚可能會攻擊公魚，甚至咬死公魚，所以一旦發現母魚攻擊公魚，應立刻把兩隻魚分開。



鄭明忠分析，小丑魚同時具有公、母生殖系統，有些魚性成熟時發展成公魚，有些發展成母魚，如果整個族群都是公魚時，為了繁衍後代，其中體型最大的那隻公魚會轉換成母魚，原公魚生殖系統弱化，但無法再變回公魚。



他解釋，小丑魚公魚在必要時可變成母魚，轉換性別後，就變不回公魚，但原本就是母魚的小丑魚，也無法轉變成公魚。



他指出，小丑魚當中，大家最熟悉的就是電影海底總動員主角尼莫，牠是一隻公子小丑魚，這種小丑魚的公魚性成熟體型約4至5公分、母魚約6至8公分，但選擇更大體型的母魚育種較佳。



另外，還有一種常見的小丑魚「透紅」，他直言，公、母魚性成熟的體型差異很大，公魚只要3、4公分就可性成熟，母魚卻要12至15公分才性成熟；水試所研究團隊曾讓1隻3公分的性成熟公魚、配上1隻15公分的母魚，而且配對成功，產卵孵化小魚。1060403