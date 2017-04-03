（中央社記者黃兆平紐約2日專電）美NBA籃網今晚主場主宰球局，在上萬名球迷面前展現拚戰精神，再下一城，以91:82力擒亞特蘭大老鷹。接連兩天勝利，林書豪的好心情寫在臉上，更把功勞歸功教練與隊友。



總教練艾特金森（Kenny Atkinson）則稱許林書豪「好勝心強、相當勇猛、完美演出」，與隊友破解對手擋拆連線；另外在比賽進入倒數時段，豪小子充分掌握節奏與全局，維持戰果，「這就是我們喜歡他的原因」。



艾特金森還提及中鋒羅培茲（Brook Lopez）、林書豪兩人冷靜的心理素質，協助球隊很大，「更加證明兩人為何是籃網最重要的2名球員」。「毫無疑問，兩人主宰今天戰局！」



至於林書豪賽後自我分析，「今天我們顯露企圖心，非常火熱，充分感覺籃網主宰球局，打出一場好球。」



豪小子說，「我們持續努力再努力，達到了一定效用」。



對於球季進入尾聲，籃網戰績由黑翻紅，林書豪稱讚老教頭的努力與調度有方。「我不是教練，不是很懂，但從球季開始迄今，整體而言，艾特金森做的很好。」



林書豪表示，艾特金森對自己的要求很高，不斷開會檢討球隊表現，找尋各種可能的改進之道，「這是我對他的瞭解」。



接連力擒奧蘭多魔術與亞特蘭大老鷹，籃網本季戰績是18勝59負，主場勝率提升不少，來到12勝28負。



這是籃網本季第2次連續2場勝利，也是2014-15球季迄今首度背對背接連兩天獲勝，過去5場主場賽事更贏了4場。1060403