NBA／「飆風玫瑰」膝傷再度報銷 恐影響自由市場行情NOWnews今日新聞 (2017-04-03 11:03)
「飆風玫瑰」Derrick Rose（羅斯）再度傳出噩耗，尼克球團宣布因左膝半月板撕裂，本季剩下5場賽事將不會再上場，這樣的傷勢有可能影響Rose今夏成為自由球員的行情。
Rose曾是史上最年輕的MVP，他在2010－11年球季奪得年度MVP，並且3度入選全明星賽，但2012年的季後賽，首輪面對七六人弄傷左膝十字韌帶，隔年傷癒歸隊再度因右膝傷是高掛免戰牌，本季原以為Rose復原情況良好，為尼克出賽了68場比賽，沒想到還是傳出這樣不行的消息。
隊友也紛紛表示遺憾，Kristaps Porzingis說：「我為他感到遺憾，我知道他這個球季有多努力，現在看到Rose受傷真的很難過，但我認為他會再回到球場上，並且更加堅強。」
本季Rose繳出不錯的成績，平均18分3.7籃板4.4助攻，命中率是6年來最佳的0.471，但因膝傷再度報銷，對於Rose的職業生涯，相對有不小的影響。
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