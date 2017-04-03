（中央社記者韋樞台北3日電）原本用於眼科診療的光學診斷掃描儀，工研院生醫所專案組長張奇偉卻靈光一動改成手持式用於皮膚保養及偵測真皮層厚度、膠原蛋白分布等膚質型態，在皮膚上照一下立刻得知膚質好壞。



張奇偉指出，這項醫美級光學斷層掃描儀採用「光學同調斷層掃描技術」(Optical Coherence Tomography，OCT)，這是一種非侵入式的光學診斷設備，可以利用光線掃描看到皮下2毫米的組織狀況；不過剛開始2011年到2014年間，全世界都聚焦在如何應用在眼科診療上，例如檢查視網膜病變、青光眼等面向。



他說，傳統OCT都是桌上型系統，受限於機體體積與重量，使用上不方便，對行動不便或是臥床的病患乃至嬰幼兒都難以使用。



但是用於眼科的光學掃描儀又是如何演進到偵測膚質和皮膚結構，張奇偉說，其實是他平時看到的保養品和醫美廣告，療效看起來都很神奇，但大多數業者仍以動物性實驗做為佐證，與人體試驗仍有一段落差，提出的證據也未必信服於人。



不過既然掃描儀可以用來看皮下組織結構，那可否檢測皮膚保養呢？也因這樣一個念頭，張奇偉的團隊獲經濟部技術處支持下，從2015年投入研發OCT的世界。



張奇偉強調，不同的人每天的膚質狀況都不同，對於膚質和皮膚結構間的關係，他和團隊先建立一個可判斷膚質好壞的模型，並設法納入儀器的演算法。



由於張奇偉是資通訊專長，剛開始他試著用檢視電子元件般嚴謹、精準的方式來建立膚質模型，結果卻很沮喪地發現無法訂出一套適用標準；後來，經過多次不斷修正模型，並與皮膚科臨床醫師不斷討論，終於修正成可容許差異化的模型，並獲得醫生認可，成功建立一個判斷膚質好壞的模式，並將這個模式納入演算法中，讓膚質檢測更精準。



不僅建立膚質模型，在硬體部份也大幅改進，張奇偉說，過去的機台大而笨重，若要讓化妝保養品業者、醫美機構買單，除了價格親民、單手好操作，才有吸引力。因此團隊與光譜儀公司合作，成功將光譜儀縮小為單手操作。



他說，手持式OCT的神奇之處，就是它內建「輕量化探頭」、「低同調光源」、「大視場物鏡」，組合起來就像隻「探照神器」，讓人一照就「面子、裡子全都露」。



如今工研院已與多家業者洽談合作或技轉事宜，過去OCT在各式場合與展覽展出時，輕巧討喜的造型與神奇的功能，都讓民眾搶著要看自己的膚質與膠原蛋白含量，真正化身為客製化的醫美神器，對醫美診所與化妝保養品專櫃業者來說，更是潛力無窮。1060403