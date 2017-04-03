葡萄逆照LED紅光 頭好壯壯多重1成中央社 (2017-04-03 10:29)
（中央社記者楊淑閔台北3日電）你知道濃郁美味的巨峰葡萄因為照過光，長得更飽滿嗎？農委會台中區農業改良場表示，將開花時用全光的白或黃色省電燈泡照射方式，改採逆照式紅光LED，不只省電75%，果粒還加重1成。
「水果王國」的台灣，葡萄多汁飽滿又甜，你知道怎麼種出來的嗎？台中區農業改良場作物改良課副研究員葉文彬說，葡萄春作枝梢及開花生育期容易遭逢低溫，為免造成不好的影響，通常農民都會在夜間使用電照，但電照位置常需配合植株生長強弱進行調整，藉此促進低溫期的巨峰葡萄新梢生長，並提高著果率。
他說，現況是果農都已使用省電燈泡做電照，但是台中區農改場研究4年發現，白或黃光的省電燈泡是全光，若改成只用紅光，效果會更好。
他並說，用LED燈就能只照出紅光，可在開花時，每期約計20到30天，每天從晚上10時到凌晨4時，以「逆照式紅光LED」照射，果粒可增重5%到10%，每顆從12公克增為13、14公克重；加上葉子每梢會多長4到6片，讓光合作用更盛，果皮會呈現紫黑色，賣相更好。
連省電效果都大邁進。他說，「逆照式紅光LED」還可以比用省電燈泡再省電75%。他舉例，現行23W省電燈泡架設間距為33公尺，每公頃需1000個燈泡，採用逆照式10W紅光LED燈泡架設間距可擴大為63公尺，每公頃僅需500個燈泡，用電成本減少達75%。
他強調，使用以上技術可使電照葡萄整體收益提高12%，每公頃約增加新台幣30萬元收益，有利葡萄果好價更優。1060403
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