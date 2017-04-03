洋基日籍投手田中將大，今天投出了他生涯對光芒最慘烈的一戰，3局沒投完就狂丟7分，最終也讓洋基吞下在開幕戰的6連敗。賽後田中自責的表示，自己沒能做好今天的投球工作，但事情已經發生，唯一能做的就是趕快進行調整，在下一戰把自己變得像過去一樣強大。

「我今天沒能很好的控制球路，」田中將大賽後接受訪問時表示，「我沒能出色的完成自己的投球工作。」他今天主投2.2局就被敲8支安打、丟7分，表現完全被對方先發Chris Archer給壓過，洋基最終也以3：7輸球。

今天和他搭配的捕手Gary Sanchez表示，田中將大今天的球路不像過往般犀利，他投不進自己要他投得位置和角度，導致被對手逮到機會狙擊。

對於今天比賽的關鍵，田中認為在1局下被Logan Morrison敲出2分打點安打時是一個分水嶺，若在當下能即時調整回來，那或許球隊還有翻盤可能，但是自己沒能做到。

洋基總教練Joe Girardi認為田中今天投得掙扎，除了他自己的問題外，對手也的確打得相當出色，有些球路田中沒有失投，但仍然被打出去，只能說對方今天手感火燙。