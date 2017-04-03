NBA／魏少「聽牌」！ 單季大三元紀錄推進至40場NOWnews今日新聞 (2017-04-03 10:20)
今年可以說是雷霆「魏少」Russell Westbrook的生涯年，雖然今天在主場不幸以101：113敗給黃蜂，但除了締造本季第40次大三元外，生涯得分也來到了1萬5000分的里程碑，排在雷霆隊史第三位。
Westbrook本場比賽繳出40分13籃板10助攻的大三元成績，這也是本季第40次大三元，只差一次大三元就能夠追平1961－62球季Oscar Robertson所締造的單季最多大三元紀錄。
雖然Westbrook本場比賽奪下第40次大三元以及完成生涯里程碑，但他心中對記錄並沒有太多著墨，賽後被問到感想時僅表示：「我只是在這個聯盟時間待得夠久，並不會感到特別開心，我在意的只有贏球，這是我的想法。」
Westbrook與James Harden兩人角逐本季年度MVP已經進入白熱化，但兩人卻創了一項難堪紀錄，NBA歷史上，首度有兩位球員單季失誤超過400次以上，本季目前為止Harden失誤440次，Westbrook則有422次。
對於失誤的部分，Westbrook表示：「就只是做了錯誤的選擇，下次得要做出更正確的決定，並且將球保護好。」
Westbrook本季除了挑戰單季41大三元外，也同時在挑戰單季繳出平均大三元數據，剩下6場比賽得再繳出11籃板以及29次助攻，目前打完76場比賽，平均繳出31.9分10.6籃板10.4次助攻。
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