新華社舊金山4月1日電（記者 馬丹）「維基揭秘」網站日前公佈了據稱來自美國中央情報局的一批源代碼文件，這些工具可用於誤導調查人員，把中情局發起的病毒和黑客攻擊嫁禍給中國、俄羅斯等其他國家。

「維基揭秘」3月31日曝光的這些工具包括676份源代碼文件。該網站說，中情局用這些工具對其惡意代碼中的一些文本部分做隱藏和混淆處理，以迷惑取證調查人員和反病毒公司人員，阻止他們把病毒、木馬或黑客攻擊的來源認定為中情局。

「維基揭秘」打比方說，中情局在把美製武器系統交給它在一些地方秘密支持的反叛分子之前，會先用特殊工具掩蓋武器系統中的英文文本，而這些源代碼文件就相當於這類特殊工具的數字版。

被曝光的文件顯示，中情局的相關工具中使用了中文、俄羅斯文、韓文、阿拉伯文和波斯文。「維基揭秘」認為，這可以欺騙調查人員，讓他們把中情局發起的病毒、黑客攻擊歸咎於其他國家。比如，把惡意代碼創製者所說的語言從美式英文偽裝成中文，然後再故意留下惡意代碼創製者掩飾使用中文的跡象，從而誘導取證調查人員得出錯誤的結論。

「維基揭秘」說，中情局在2016年使用過上述反取證調查工具。這些文件僅用於混淆目的，本身不包含安全漏洞。

這是「維基揭秘」在3月份第三次公佈中情局與網路攻擊相關的秘密文件。此前公佈的兩批文件中，有近9000份文件介紹中情局全球黑客計劃的方向、惡意代碼庫以及可侵入IT產品的黑客工具，有12份文件揭露中情局將惡意代碼植入蘋果Mac電腦和iPhone手機的技術手段。