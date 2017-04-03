維基揭秘:美中情局工具可將黑客攻擊嫁禍他國北京新浪網 (2017-04-03 07:09)
新華社舊金山4月1日電（記者 馬丹）「維基揭秘」網站日前公佈了據稱來自美國中央情報局的一批源代碼文件，這些工具可用於誤導調查人員，把中情局發起的病毒和黑客攻擊嫁禍給中國、俄羅斯等其他國家。
「維基揭秘」3月31日曝光的這些工具包括676份源代碼文件。該網站說，中情局用這些工具對其惡意代碼中的一些文本部分做隱藏和混淆處理，以迷惑取證調查人員和反病毒公司人員，阻止他們把病毒、木馬或黑客攻擊的來源認定為中情局。
「維基揭秘」打比方說，中情局在把美製武器系統交給它在一些地方秘密支持的反叛分子之前，會先用特殊工具掩蓋武器系統中的英文文本，而這些源代碼文件就相當於這類特殊工具的數字版。
被曝光的文件顯示，中情局的相關工具中使用了中文、俄羅斯文、韓文、阿拉伯文和波斯文。「維基揭秘」認為，這可以欺騙調查人員，讓他們把中情局發起的病毒、黑客攻擊歸咎於其他國家。比如，把惡意代碼創製者所說的語言從美式英文偽裝成中文，然後再故意留下惡意代碼創製者掩飾使用中文的跡象，從而誘導取證調查人員得出錯誤的結論。
「維基揭秘」說，中情局在2016年使用過上述反取證調查工具。這些文件僅用於混淆目的，本身不包含安全漏洞。
這是「維基揭秘」在3月份第三次公佈中情局與網路攻擊相關的秘密文件。此前公佈的兩批文件中，有近9000份文件介紹中情局全球黑客計劃的方向、惡意代碼庫以及可侵入IT產品的黑客工具，有12份文件揭露中情局將惡意代碼植入蘋果Mac電腦和iPhone手機的技術手段。
關鍵字：
下一則：哥倫比亞土石流 兩百多人罹難
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Hongfu Life】TRINITY 黃金比例雙層記憶床墊 10cm _慢回
- LOGIS邏爵~狄尼洛化妝椅/事務椅/書桌椅
- 時尚屋 FOGIM夾桌懸臂式液晶三螢幕支架6033S
- 【CROCS】女-經典 伊莎貝拉夏日涼鞋(202465-001)
- 【日本鹿牌】日製輕巧鈦鍋組820ml#M-9078
- ZOOT【專業級】肌能連身三鐵衣(男)-翠綠
- 真皮屋 CONTINUITA 台灣手工真皮包 MIT 雙拉鍊托特包 (3色
- 【CROCS】男-塞爾王男士靜電紋便鞋(203977-01R)
- Just Beetle動物樂園系列(長頸鹿紋)輕硬殼行李箱28吋
- 【義大利BGilio】- 都會風高質感牛皮大LOGO中夾 - 灰色 147
印度男子能說善道 女遊客要提高警戒【中央社】
英國五歲女孩亂髮神似愛因斯坦 原來都罹基因變異病【中廣新聞網】
印尼鑿沉81艘越界捕魚外籍船【中廣新聞網】
維基揭秘:美中情局工具可將黑客攻擊嫁禍他國【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》