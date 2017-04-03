▲桃猿隊劉時豪代打轟出3分逆轉砲。（圖／中華聯盟提供）

Lamigo桃猿劉時豪2日晚代打轟出逆轉3分彈，一棒讓桃褤6比5擊敗富邦悍將，喜收5連勝，獲選單場MVP，劉時豪表示就是抱著球來就打的心情，不想去等待。

昨晚8局下悍將後援投手黃勝雄上場，先讓陳俊秀擊出二壘打，再保送朱育賢，悍將再換張耿豪上場，劉時豪第1球就轟3分砲，他轟出全壘打後還單膝跪地，相當帥氣，這是他第一次代打轟出全壘打。

劉時豪2014年進入桃猿隊之後，是陣中的第二號捕手，這幾年來，他也僅在2015年轟過1發全壘打，劉時豪表示平時就是以守備為主，這一天是雙重賽，學長（黃浩然）已經蹲了很多局，我一直在做準備，準備在比賽中上場接替蹲捕，沒想到教練團要我上場代打。

劉時豪自認，有能力把壘上跑者送回來得分，但他完全沒想過要轟全壘打，他說我只是抱著球來就打的想法，不要想太多一直在那邊等。球來就打，劉時豪轟出關鍵紅不讓，讓他意外地成了這一戰的英雄。影片連結（https://youtu.be/RW9QG4VN2go?list=PL5xHQ8qHh3i97u-POre7hv8iThHDcl0Oy）