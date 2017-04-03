「布魯克林」連線仍是籃網的唯一解答，今天在家裡迎戰來訪的老鷹，靠著林書豪與Brook Lopez兩人合力攻下44分的率領下，終場以91：82擊落老鷹，拿下本季第二度二連勝。

一開賽雖然老鷹拉出一波5：0攻勢，但林書豪馬上回敬三分球穩住籃網陣腳，首節籃網完全看Lopez一個人表現，個人首節狂砍18分，幫助籃網首節以29：24領先。

雙方一路糾纏至最後65秒，林書豪再度接管比賽，先是靠著罰球幫助籃網將領先擴大至88：82，接著找到籃下空手切的Trevor Booker，妙傳讓Booker完成灌籃，將比數拉開到90：82，籃網因此奠定勝基，最終也收下勝利。

籃網Lopez貢獻全場最高的29分，外帶5籃板5助攻，值得一提的是，他送給老鷹5記麻辣鍋，有效捍衛籃網禁區，林書豪表現相當全面，得到15分之外，送出6記助攻，抓下6個籃板。

老鷹Dennis Schroder攻下全隊最高的16分，外帶5籃板8助攻，Tim Hardaway Jr.貢獻14分6籃板1助攻。