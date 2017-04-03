韓熱門總統候選人支持率民調：文在寅繼續領跑北京新浪網 (2017-04-03 09:30)
原標題：韓熱門總統候選人支持率民調：文在寅繼續領跑
中新網4月3日電 據韓媒報導，韓國社會輿論研究所（KSOI）日前公佈了3月31日至4月1日期間的熱門總統候選人支持率民調結果。共同民主黨前黨首文在寅以34.6%的支持率繼續領跑排行榜。
此外，國民之黨前黨首安哲秀22.3%、忠清南道知事安熙正（共同民主黨）12%分列其後。
報導稱，與KSOI上次（3月24-25日）公佈的調查結果相比，文在寅的支持率下降了1.4個百分點。
安哲秀的支持率上升12.2個百分點，安熙正的支持率下降了6.1個百分點。排名第4為的城南市長李在明（共同民主黨）支持率為8.9%，較上次統計數據上升0.1個百分點。
此外，自由韓國黨總統候選人洪准杓支持率為7.6%，正黨總統候選人劉承旼支持率為2.7%。
5月9日，韓國將迎來第19屆總統選舉，法定競選期為時22天。因此，4月17日韓國大選將正式起跑。
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