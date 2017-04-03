原標題：韓世越號沉船打撈進展：趁潮差小加緊把船體送上岸

中新網4月3日電 據韓聯社報導，韓國海洋水產部3日消息，「世越」號打撈組正加速進行鑽孔排水和清污作業，力爭在小潮期間（4-8日）趁潮差小將船體送上岸。

據報導，為減輕「世越」號船體重量，打撈將著手鑽孔排水作業。鑽孔排水作業完成後，用456輛模塊運輸車將船體運上陸。

據悉，只有載有「世越」號的半潛船甲板上堆積的泥沙被完全清除，模塊運輸車才可進行相關作業。目前，海水部已投入80餘人力進行清污作業。

報導稱，韓國海水部計劃5日試運行模塊運輸車后，爭取6日正式啟動「世越」號「登陸」作業。

另一方面，小潮期到來的4日後，海水部將正式開展海底搜尋失蹤者遺體工作。