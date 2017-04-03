中新網4月3日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，普拉托是義大利乃至歐洲華人最集中的地區。生活在普拉托的華人事業有成者大有人在，自己開店或躋身白領階層過著殷實生活的人也不在少數，而為了討生活去賣苦力，去干一些不能見光小生意的也不乏其人。

報導指出，年輕人強狀的體魄是他們闖天下的資本，而人到中年再靠體力去打拚，多少則有些力不從心。無奈只能選擇一些勞動強度較小的工作來維持生計。人過五十到工廠去做工最多只能幹些雜工，不僅工作時間長，工資低微，更不用說賺些積蓄養家糊口。唯一的辦法是踩著紅線冒險闖一闖，也許還有個奔頭。

近日，普拉托一位54歲的華人男子為了生活，省吃儉用勉強租了一套住家。本想添置一些簡單的工具，在家中包些新鮮水餃，做些麵食外賣，多少能比打工賺得多一些。讓這位中年人史料不及的是，家庭小作坊剛剛有點紅火。卻偏偏遇上警察和衛生部門大檢查。

檢查中，「小店」無可避免的遭到了警方查封，簡單的食品加工工具悉數被罰沒，警方同時還出具了一張3000歐元的發單。

警方工作人員表示，在被檢查的華人男子家中，發現了製作麵食和水餃的小型機器和用於儲存食物的冷凍櫃，以及配送食品的工具等等，顯然這些工具不是普通家庭使用的。

報導稱，大量的證據證實了這名男子在私自加工和非法外賣食品。此舉嚴重的違反了義大利食品生產、銷售管理法，必須加以取締。（博源）