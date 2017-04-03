據日本時事通訊社報導，3月30日，日本執政的自民黨向首相安倍晉三提交了一份建議書，要求日本政府採購美國「薩德」反導系統。自民黨認為，面對朝鮮的彈道導彈威脅，有必要強化日本反導能力，強化自衛隊反導系統的配置。此外，日本當局還必須儘快擬定有關預算，更新和提升相關軍事配備。

韓國部署「薩德」引起的紛亂還未平息，日本尾隨其後，有何意圖？

早有部署打算

此前，日本媒體稱，朝鮮在3月6日同時發射4枚導彈，對日本的威脅「已經進入新階段」，以日本目前擁有的反導機制，很難應對朝鮮同時發射多枚導彈。

根據日本新聞網報導，在3月29日召開的安保調查會中，自民黨提出，為了應對「已提升的朝鮮導彈威脅」，除了「薩德」、陸基宙斯盾系統之外，還要提前和美國一起部署海基攔截系統，構建先發打擊敵軍導彈基地的能力。

早在2016年年底，日本防務省便成立了以防衛副大臣若宮健嗣為首的委員會，就是否引進美軍裝備「薩德」反導系統進行了論證。今年1月，日本防衛相稻田朋美還曾前往美國關島的安德森空軍基地，視察美軍的「末段高空區域防禦系統」。稻田朋美把「薩德」視為「日本更新導彈防禦系統的一個選項」，並表示將在2017年夏季之前敲定導彈防禦的藍圖。

拉近日美關係

日本頂風跟進部署「薩德」，僅僅是為了「先發制人」，應對朝鮮彈道導彈的威脅嗎？

「朝鮮導彈對日本的威脅沒有這麼迫切。日本的做法名義上是防止朝鮮的彈道導彈威脅，但防禦作用僅是一小部分。反導體系一旦構建完成，對於日本進行修憲、實現完整軍事體系、成為軍事大國的戰略目標有很大的促進作用。」 外交學院國際關係研究所教授周永生在接受本報採訪時表示。

美國《新聞周刊》指出，「對美國作為矛、日本作為盾的日美同盟防衛任務的分擔進行修正，變得必要起來。」安倍晉三也明確表示，日本要在新威脅產生后嚴正以對，「與美方達成共識」。

周永生說：「部署』薩德』也是日本拉近與美國關係的手段之一。軍火交易是美國變得強大的一項重要舉措。日本購買美國的』薩德』反導系統，是在增進與特朗普政府、美國軍火商之間的關係，也使美國全球反導系統的部署更加健全。」

加劇地區不平衡

「自二戰戰敗以來，日本的軍事自衛權便受到了限制，只能依靠美國的『核保護傘』，依靠駐紮在日本的美國軍隊，實現邊防安全。」美聯社提出，「安倍自2012年以來，便開始放寬武器進、出口禁令」， 進而為日本軍事「正常化」掃清「障礙」。

《朝日新聞》表示，安倍政府會根據這份提案提早制定新版《中期防衛力整備計劃》，對日本原有的二級導彈防禦網進行升級，具備與美軍同等的反導能力。

「日本部署『薩德』性質不同於韓國，日本是自願引進『薩德』系統，實際上是為了提升日本自衛隊的軍事防範能力。」周永生說，「對於日本來說，『薩德』是一個『防禦之盾』，但卻挑戰著東亞地區的戰略平衡。特別是對東北亞地區來說，『薩德』反導系統的建立，實質上加劇了亞太地區的軍備競賽，尤其是增加了美國對該地區國家的監控密度，會造成戰略失衡的後果。」

來源：海外網