原標題：韓世越號船長護照被發現 事發時穿內褲棄船逃走

海外網4月2日電 據韓媒報導，當地時間4月2日，韓國海洋水產部工作人員在對世越號船體進行內部清污作業時，發現了船長李某的護照和信用卡。分析認為該物品系李某倉促逃跑時丟失。據報導，世越號沉船當天，李某身為船長，居然在沒有採取任何救助措施的情況下，先於其他乘客逃出。由於太過倉皇，李某沒換船員制服，穿著內褲就跑了出來，而這一幕，被現場的人拍了個正著。事件曝光后，曾引發輿論軒然大波。如今李某的物品被發現，有韓國網民無不憤怒地批判道，「最先跑掉的是你，最先發現的物品居然也是來自你。」

4月2日，韓國海洋水產部工作人員對世越號船體進行內部清污作業時，在淤泥中發現了船長李某的護照和信用卡。發現地點位於船體駕駛艙的底部，正是船長李某逃出后被海警救援的地方。分析認為，該物品系李某倉促逃跑時丟失。

據報導，世越號沉船當天，船體發生傾斜后，船長李某先是和乘務員在駕駛艙中短暫駐留，后自己棄船逃跑，並搭乘最先抵達現場參與救援的海警船離開。

現場拍攝的照片顯示，沉船時李某由於太過倉皇，沒換船員制服，穿著內褲就跑了出來。

不過，警方在得知李某最先逃出后，很快將他逮捕。2015年，李某以殺人罪的名義被判處無期徒刑，至今仍在獄中服役。

據悉，被發現的李某護照和信用卡將被裝入特定儀器中，暫時送往木浦港附近保管。待世越號著陸工作完成後，再按規定歸還李某。

韓媒稱，世越號的打撈，原本是為了尋找失蹤者的遺骸和遇難者的遺物，但是沒想到最先發現的居然是棄船而逃的船長的物品。有韓國網民無不憤怒地批判道，「最先跑掉的是你，最先發現的物品居然也是來自你。」

來源：海外網