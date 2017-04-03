日期:4月3日，凱爾特人客場110-94輕鬆戰勝尼克斯。

凱爾特人（50-27）兩連勝。小托馬斯得到19分6助攻，杰倫-布朗16分，霍福德14分7籃板，斯瑪特14分，羅齊爾和奧利尼克各得12分。

尼克斯（29-48）主場失利。考特尼-李得到16分3籃板5助攻，波爾津吉斯14分，埃爾南戈麥斯12分，庫茲明斯卡斯和奧奎因各得11分，蘭德爾10分。

尼克斯這邊羅斯因傷賽季報銷，安東尼也作壁上觀，反觀實力更強的凱爾特人則陣容更加完整。

比賽開始后，阿米爾-約翰遜外線命中三分為綠軍首開記錄，尼克斯這邊小李站出來兩分打進予以回應，但雙方的手感都不太好頻頻打鐵。首節中段，凱爾特人在小托馬斯的帶領下打出一波10-1，將分差拉開到兩位數。隨後尼克斯雖然接連命中止血，無奈綠軍在三分線外找到感覺，杰倫-布朗、小托馬斯和奧利尼克接連命中三分，將分差拉大到15分。首節結束時，尼克斯憑藉考特尼-李的壓哨三分將比分追到23-34。

次節歸來，杰倫-布朗就再次命中三分，將分差拉大到14分。之後雙方各有得分，分差一直穩定在12分左右。次節中段，克勞德三分命中，綠軍以48-32領先尼克斯。尼克斯這邊波爾津吉斯、考特尼-李和埃爾南戈麥斯接連打中迫近比分，但換回主力的綠軍再由小托馬斯投中三分穩定分差。隨後，斯瑪特2+1打成將分差拉大到19分。而尼克斯也不甘示弱接連命中兩記三分，以47-60落後綠軍13分結束上半場。

下半場開始后，波爾津吉斯打進兩分分差只剩11分，綠軍趕緊叫下暫停。暫停回來后立竿見影，霍福德和小托馬斯連續打進再次拉開分差，但尼克斯這邊也連續三次進攻得手予以還擊。三節末段，凱爾特人繼續良好手感，最終雙方以88-71綠軍領先17分進入末節。

末節歸來，斯瑪特三分球進將分差拉開到20分。尼克斯也隨即放棄了抵抗，換上全替補陣容，比賽正式進入垃圾時間。

最終，凱爾特人在客場以110-94輕鬆戰勝尼克斯，繼續穩固著東部第一的位置。

（雲彥）