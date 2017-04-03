東莞銀行宏遠隊昨天在客場被新疆隊翻盤，在首節就領先14分的情況下，最終以97：103敗下陣來。本周三CBA總決賽將移師東莞日產文體中心，宏遠隊將有連續兩個主場的機會來扭轉局勢。

宏遠隊和上一場比賽一樣以6：0開局。半節比賽過去，宏遠隊以13：5領跑，新疆隊主帥李秋平終於按捺不住要求暫停。有媒體同行看見，西熱力江和亞當斯在替補席發生了爭吵。形勢不妙，李秋平又把寶押在布拉切的身上。不過這次布拉切沒有再現神奇，宏遠隊朱芳雨臨危受命死扛布拉切，宏遠隊首節結束以30：16領先。

首節比賽宏遠隊的2分球和3分球命中率都是66%，罰球則是6罰6中，籃板球也是搶到了6個，本以為宏遠隊這場球將六六大順，可誰知第二節還是風雲突變。

新疆隊的3分雨來了，第一節3分球6投1中的新疆隊，到了第二節竟然來了個10投6中，其中李根3投3中，西熱力江2投2中，半場結束時新疆隊50：48反超了比分。

之後雙方進入了拉鋸戰，周琦在比賽結束前7分半鍾受傷下場，一度還讓人以為勝利的天平將倒向宏遠隊。但事與願違，宏遠隊在進攻端的一次失誤，讓周琦在反攻中獲得一次快攻上籃的機會。93：99，比賽時間只剩下不到2分鐘，要求暫停之後的杜鋒急得拿著戰術板拚命往廣告板上敲。

但這一切都已經於事無補，「大家都看到了，我覺得我們這場球打得不錯，客場打成這樣我挺滿意的。很有機會贏球。我們的防守不錯，但是籃板球搶得不好，前場籃板球不行，特別在關鍵時刻對我們的傷害太大。如果這塊我們能夠做好，我相信我們能夠贏下這場比賽。」杜鋒賽後接受採訪的時候說道，「但比賽沒有如果，0：2落後，接下來回到東莞我們會繼續努力。」

這場比賽宏遠隊比新疆隊少搶了8個籃板球，而且還讓對手搶到了14個前場籃板，難怪杜鋒會如此耿耿於懷。

李秋平：作客要打得更兇悍

此前CBA21個賽季，從來沒有球隊在系列賽0：2落後的情況下逆轉奪冠。昨天的比賽不是「賽點」但卻勝似「賽點」，儘管宏遠隊接下來將回到主場作戰，但其實每一場球都將是背水一戰。

總體形勢上，新疆隊已經一片光明。新疆隊主帥李秋平在賽後接受採訪時說：「我們說，在這個系列賽落後不要著急，打到最後見分曉，在這點上我們貫徹得比較好。我們大家還是主場拿下來，多年後我們又晉級總決賽，2：0領先對我們在心理上有幫助。我們進攻不是很順，但是48分鐘的防守我們做得很好，堅持到最後。」

談到後面的兩個客場比賽，李秋平說道：「但是在後面的兩個客場，我們也要做好充分的思想準備。球要打得更加的好，球要打得更加兇悍，我覺得這場球打得不夠兇悍，在這點上，特別到客場去，我們要打得更加兇悍。比賽打到現在，大家就這麼些人，大家都比較了解，雙方都那些人，戰術也不可能老是變。我一直都是這句話，做好自己，把自己的實力和水平發揮出來就行。」