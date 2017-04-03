日期:4月3日02:45(西班牙當地時間2日20:45)，2016/17賽季西甲第29輪一場焦點戰在新洛斯卡梅內斯球場展開角逐，巴塞羅那客場對陣格拉納達。

巴薩在雙方近19次聯賽交鋒中僅負1場，其餘18場取得17勝1平。雙方歷史交鋒45場，巴薩36勝4平5負優勢明顯，其中客場13勝4平5負。梅西累計黃牌停賽，皮克被安排輪休。塞爾吉-羅伯托、馬蒂厄、阿爾巴和戈麥斯輪換出場。

巴薩開場后積極施壓。內馬爾左路直傳，但蘇亞雷斯小禁區前捅射被奧喬亞出擊沒收。內馬爾開出角球，拉菲尼亞遠點小角度射門偏出近角。格拉納達偶有反擊，佩雷拉直傳，但克拉維茨禁區左側斜射偏出。帕科替換受傷的拉菲尼亞出場。拉基蒂奇傳中遠點，內馬爾小角度射門偏出近角。

第24分鐘，內馬爾突入禁區左側回傳，蘇亞雷斯禁區邊緣挑射擊中橫樑彈回，越位位置的內馬爾凌空掃射入網被判無效。3分鐘后，蘇亞雷斯禁區邊緣勁射被撲出，帕科禁區右肋並未選擇射門，蘇亞雷斯接到傳球后小禁區邊緣射門被奧喬亞再次神勇撲出。

第29分鐘，內馬爾禁區邊緣射門被封堵後偏轉，越位位置的蘇亞雷斯搶拿皮球並未讓給從后插上的拉基蒂奇。蘇亞雷斯傳球，帕科遠射偏出。蘇亞雷斯橫敲，拉基蒂奇禁區弧內左腳射門稍稍高出。巴薩第44分鐘打破僵局，阿爾巴長傳，蘇亞雷斯禁區邊緣單刀挑射入網。這是他本賽季第31顆進球，其中聯賽23球。

格拉納達(5-3-2)：13-奧喬亞；22-富爾基耶，20-索尼耶，6-洛姆班，3-加斯頓，23-埃克托；5-烏切，8-瓦卡索，28-安戈班；24-克拉維茨，18-佩雷拉

巴薩(4-3-3)：1-特爾施特根；20-塞爾吉-羅伯托，14-馬斯切拉諾，24-馬蒂厄，18-阿爾巴；4-拉基蒂奇，5-布斯克茨，21-戈麥斯；12-拉菲尼亞，9-蘇亞雷斯，11-內馬爾