中超聯賽三輪戰罷，江蘇蘇寧還未嘗勝績。昨天，蘇寧客場1：3不敵遼寧隊，前三輪1平2負僅積1分。

在特謝拉仍處於紅牌停賽期、R馬和吳曦都因傷不能上陣的情況下，蘇寧主帥崔龍洙賽后把責任全都攬在了自己身上，「輸球是因為我對場上形勢判斷的失誤，是我的責任。」

昨天是遼寧隊本賽季首個主場比賽，賽前，瀋陽奧體中心的球迷拉開兩個巨大的橫幅，上書兩個大字——必勝。雖然只有一萬名球迷到場，但他們盼望著球隊能在主場拿下蘇寧。最終詹姆斯、烏賈、楊宇先後破門，讓遼寧球迷過足了癮。

遼寧球迷過癮了，江蘇球迷苦等的聯賽首勝，還沒有來。當然，作為中超聯賽的新晉豪門，蘇寧的壓力可想而知。事實上，蘇寧中超新賽季的開局之路可謂遍布荊棘，幾乎是一腳踩出一個血印子。

第一腳是羅傑·馬丁內斯踩出來的。蘇寧新賽季中超第一場僅僅踢了10分鐘，R馬就因為大腿拉傷被迫下場了。這一傷，就是將近一個月，一個月里，蘇寧從超級杯到亞冠到中超，一共踢了三場比賽， 沒了身體壯實、能帶能射的R馬在對方門前攪和，蘇寧實力大減。

緊接著，特謝拉停賽。還是首輪對陣申花，特謝拉一個不至於被追加處罰的動作，被中國足協處以停賽三場的處罰。沒有特謝拉的蘇寧，相當於少了一門大炮的部隊，這仗沒法打。何況蘇寧還少了為特謝拉打掩護的另一門大炮R馬。更何況，對面還是特維斯、伊德耶、詹姆斯這樣的轟門好手。

隊長吳曦，也因為在剛剛結束的國足12強賽中鼻樑骨骨折不能上陣。作為蘇寧中前場核心，吳曦對於球隊的熟悉程度無人能比。即便新來的、本場比賽取得進球的汪嵩，在進攻組織上也是能力出眾，但目前吳曦仍然是蘇寧中前場最好的潤滑劑。

陣容不整讓蘇寧實力大減，這是球隊接連失利的最大原因。在如今外援橫行的中超，沒有能力出眾的外援幫助，球隊摧城拔寨，想贏比賽確實很難。

賽后，崔龍洙主動攬責，表示輸球是自己的責任。在記者的追問下，他才表示特謝拉、R馬的缺陣也是球隊接連不勝的重要原因。下一場聯賽R馬或許能回歸，再下一場，特謝拉復出。希望崔龍洙一直強調的江蘇足球的「強隊之路」，能從黑風雙煞的回歸開始走向正軌。