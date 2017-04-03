曼城客場對陣阿森納，2-2的結果有些令人惋惜，但這個比分卻絲毫無法掩蓋德布勞內的光芒。

德布勞內第一次閃光，是在比賽第5分鐘，當時，他在後場一記看似不經意的長傳，準確的送到了薩內的腳下，後者在擺脫貝萊林，並且過掉兵工廠門將奧斯皮納之後推射空門得分。

而在曼城的第2粒進球中，德布勞內同樣功不可沒。當時，德布勞內在左路與隊友做踢牆配合，丁丁只差一步拿到皮球，但阿森納解圍不遠，大衛-席爾瓦將球分到右路，阿圭羅小角度破門。在這次進攻中，德布勞內的作用同樣不可小覷。如果不是他的犀利突破，阿森納的防線不可能出現慌亂，也就沒有了阿圭羅的進球。

其實，德布勞內今天距離進球，只差了幾厘米。比賽第10分鐘，他接席爾瓦的回敲，在弧頂處遠程發炮，皮球重重的擊中了右側立柱彈出；第41分鐘，相似的一幕再次上演，他在左路腳後跟磕球假動作過人後帶入禁區，直接面對了奧斯皮納，但他的推射仍然擊中了立柱。兩次中柱讓他與進球失之交臂。

上賽季，德布勞內打進了10球，本賽季進入倒數第二個月，他只打進了5球。是他的進球能力退化了嗎？絕非如此。以今天的比賽為例，他最出彩的是上半場，當時他的位置是后腰。無論是傳球還是掌控全局的能力，都比對面阿森納的扎卡和柯奎林更勝一籌。在這個位置上，他傳中6次，射門2次，而扎卡和柯奎林則都是0；此外，他的斷球次數（10次）也比扎卡和柯奎林更多。無獨有偶，此前客場對摩納哥的歐冠淘汰賽，德布勞內下半場改打后腰，曼城的場上局面立即得到了改觀。本賽季末即將年滿26歲的德布勞內，已經從衝鋒陷陣的將軍變成了球隊的指揮塔，由將到帥的升級，是他最重要的蛻變。

當初在切爾西時，年輕的德布勞內生生被穆里尼奧摁死在了替補席上，不得不轉會德甲。僅僅1年後，他就殺回了英超。本賽季，穆里尼奧同樣回到了英超，但他為曼聯選擇的是1億歐元先生博格巴。在英超賽場上，博格巴與德布勞內一樣，都是打進了4球。而在woodwork（射門中柱）方面，德布勞內甚至超過了博格巴。此外，在助攻次數上，憑藉今天的助攻，德布勞內達到了11次，在英超排名並列第1。2015年夏天，德布勞內轉會曼城時，花費了曼城7500萬歐元。在性價比上，德布勞內顯然高於博格巴。或許，在德布勞內這裏，穆里尼奧犯下了一個不小的錯誤。

（比切多爾）