？？據新華社電 「維基揭秘」網站日前公佈了據稱來自美國中央情報局的一批源代碼文件，這些工具可用於誤導調查人員，把中情局發起的病毒和黑客攻擊嫁禍給中國、俄羅斯等其他國家。

？？掩蓋惡意代碼英文文本

？？「維基揭秘」３月３１日曝光的這些工具包括６７６份源代碼文件。該網站說，中情局用這些工具對其惡意代碼中的一些文本部分做隱藏和混淆處理，以迷惑取證調查人員和反病毒公司人員，阻止他們把病毒、木馬或黑客攻擊的來源認定為中情局。

？？「維基揭秘」打比方說，中情局在把美製武器系統交給它在一些地方秘密支持的反叛分子之前，會先用特殊工具掩蓋武器系統中的英文文本，而這些源代碼文件就相當於這類特殊工具的數字版。

？？被曝光的文件顯示，中情局的相關工具中使用了中文、俄羅斯文、韓文、阿拉伯文和波斯文。「維基揭秘」認為，這可以欺騙調查人員，讓他們把中情局發起的病毒、黑客攻擊歸咎於其他國家。比如，把惡意代碼創製者所說的語言從美式英文偽裝成中文，然後再故意留下惡意代碼創製者掩飾使用中文的跡象，從而誘導取證調查人員得出錯誤的結論。

？？先前被曝入侵智能設備

？？「維基揭秘」說，中情局在２０１６年使用過上述反取證調查工具。這些文件僅用於混淆目的，本身不包含安全漏洞。這是「維基揭秘」在３月份第三次公佈中情局與網路攻擊相關的秘密文件。

？？此前公佈的兩批文件中，有近９０００份文件介紹中情局全球黑客計劃的方向、惡意代碼庫以及可侵入ＩＴ產品的黑客工具，顯示中情局擁有強大的黑客攻擊能力。

？？據稱，這些機密文件介紹了「中情局全球秘密黑客計劃的規模和方向」、惡意代碼庫以及數十個被稱為「零日」、可侵入大量流行ＩＴ產品的「武器化」黑客工具。這些產品包括蘋果ｉＰｈｏｎｅ、谷歌的安卓系統、微軟的視窗操作系統甚至三星智能電視等，其中三星電視被攻擊后變為可用以錄音的竊聽器。

？？新聞鏈接

？？中情局侵入蘋果手機供應鏈近十年？

？？據新華社電 「維基揭秘」網站3月23日再爆一批據稱屬於美國中央情報局的秘密文件，顯示中情局至少從２００８年開始就侵入蘋果手機供應鏈。

？？「維基揭秘」披露的１２個文件，揭露了中情局將惡意代碼植入蘋果Ｍａｃ電腦和ｉＰｈｏｎｅ手機的技術手段，其中包括使用惡意代碼感染固件，這意味著即便重新安裝操作系統，惡意代碼也會繼續存在於被感染設備中。

？？「維基揭秘」指出，一款代號「黑暗天空」的惡意代碼植入軟體到２００８年已是１．２版，安裝在新出廠的ｉＰｈｏｎｅ手機上，這意味著中情局至少從２００８年就開始對ｉＰｈｏｎｅ手機供應鏈進行攻擊。中情局還通過阻截郵件訂單和其他進出美國的貨物，對貨物開箱、感染並重新發貨等手段，感染目標機構的供應鏈。

？？針對「維基揭秘」發佈的信息，蘋果公司當天發表聲明說，經過初步評估，所有ｉＰｈｏｎｅ手機漏洞只涉及３Ｇ手機，並已在２００９年修復；所有２０１３年後上市的Ｍａｃ電腦的漏洞都已得到修復。