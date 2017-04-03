曼城客場2-2戰平阿森納。賽后，瓜迪奧拉接受了《天空體育》的採訪，他認為曼城本場未能贏球非常可惜，同時還盛讚了納瓦斯的表現。

瓜迪奧拉說：「很可惜。切爾西昨天輸球了，但我們並沒有拿到3分，同樣阿森納也是。我們需要更加的努力，但比賽還是要一場一場的踢。我認為我們在進球之後就忘了怎麼踢球了，整個上半場雖然比分領先，但踢得並不出色，遭遇了很多的困難。相反，下半場我們在傳球方面做得更自如了，創造了更多的機會，但很可惜沒有拿到3分。」

在比賽尾聲階段，阿森納後衛蒙雷亞爾有一次在禁區內的疑似手球，但主裁判並沒有判罰。對此，瓜迪奧拉說道：「這個主裁判我認識，之前也吹罰過曼城的比賽。點球的判罰，我想你們更應該去問蒙雷亞爾，他知道是不是手球了，他知道的。在這我不想討論點球的問題。」

本場，瓜迪奧拉用納瓦斯客串右後衛，他對這名西班牙球員的表現非常滿意：「我總想發掘球員更多的潛能，讓他們嘗試更多的位置，之前我曾讓費爾南迪尼奧踢過右後衛。但本場讓納瓦斯踢右後衛是因為薩尼亞受傷了，薩巴萊塔沒有準備好，我需要一名新的右後衛。但我要特別表揚一下納瓦斯，他表現得極為出色，他瑣死了世界級的球星桑切斯。」

在打平阿森納之後，切爾西沒有太多喘息的時間。下周三，曼城又要客場挑戰領頭羊切爾西。對此，瓜迪奧拉說道：「這會很艱難。我們將面對一支在英超中最穩定的球隊，而且我們沒有太多的準備時間，對手要比我們多休息一天。但我們現在應該先忘記這場比賽，好好恢復一下，我們將先回到曼徹斯特總結，然後再回倫敦踢與切爾西的比賽。」

（Cinderella）