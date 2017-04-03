阿森納2-2戰平曼城，遭遇了聯賽三輪不勝，爭四的形勢越來越嚴峻。本場中場核心厄齊爾傷愈復出，但表現卻慘不忍睹，防守中致命失誤，進攻中錯過了一次單刀球。

溫格終於等來厄齊爾的復出，他急需德國國腳來為自己續命。然而，可能是剛剛傷愈的原因，厄齊爾的狀態並不理想，他已不是槍手的救世主。從OPTA的來看，厄齊爾本場的傳球成功率僅為78.8%，而且在比賽中並不興奮，踢得比較平庸。

此役，厄齊爾在進攻中獲得了2次絕佳的機會。第28分鐘，桑切斯在左路斜傳禁區，厄齊爾心領神會，殺到禁區接球，隨後接球之後轉身射門，整個動作一氣呵成，相當地瀟洒，但只可惜最後的射門卻綿軟無力，最終被卡巴列羅輕鬆的沒收。德國中場最好的一次機會出現在第79分鐘，又是桑切斯製造的殺機，智利人後場長傳，斯通斯在解圍時匪夷所思的踢疵了，厄齊爾直面門將，但德國人稍顯猶豫，被卡巴列羅提前化解了，溫格在場邊也是懊惱不已。

厄齊爾本場的確有些心不在焉，阿森納的第2粒失球也源自於厄齊爾的失誤。第42分鐘。德布勞內射門被科斯切爾尼擋了一次之後撞柱，厄齊爾在拿到球之後，不緊不慢，帶球到了本方的禁區前沿，隨後想斜傳左側時，被席爾瓦將球斷了下來，之後曼城正是利用這一波的進攻，最終由阿圭羅破門得分。試想一下，如果厄齊爾當時能夠第一時間解圍的話，或許也不存在第2粒失球了。

當然，厄齊爾也並非一無是處。第51分鐘，他利用角球助攻穆斯塔菲將比分追平，這也是厄齊爾在英超聯賽中第50次助攻，他的腳法依然是世界級。但總體來說，本場比賽離最佳的厄齊爾還有相當大的差距。

厄齊爾的實力是毋庸置疑的，但他的態度以及對比賽勝利渴望卻一直被人詬病，這與阿森納的另外一名核心桑切斯形成了鮮明的對比。智利人總是充滿鬥志，在場上不惜體力的拼搶，但厄齊爾心情好時，跑動還算可以，一但心情不佳時，幾乎就在場上散步了。從能力上來說，厄齊爾的上限也許比桑切斯還高，但從精神屬性上來說，厄齊爾比桑切斯差了十萬八千里。所以，很顯然在目前的阿森納，桑切斯更理所當然成為槍手的核心。

當阿森納輸球時，厄齊爾往往就成了球迷與媒體炮轟的對象。對此，厄齊爾非常不服氣：「每當阿森納表現不佳時，我就成為了最大的背鍋俠，這很奇怪，我不該成為球隊成績不佳的替罪羊。人們應該知道我是怎麼樣一名球員，我贏得過世界杯的冠軍，我在皇馬踢過球，我上賽季為阿森納創造了20粒進球，而現在受傷的卻總是我。」為什麼受傷的總是厄齊爾，本場比賽他低迷的表現或許已經給出了答案。

厄齊爾目前尚未還阿森納續約。根據《鏡報》的消息稱，阿森納願意給厄齊爾提供一份周薪28萬的合同，但厄齊爾依然還在考慮當中。巴拉克說：「厄齊爾是在等溫格的決定。事實上在目前的歐洲足壇，負擔得起厄齊爾的轉會費與薪水的俱樂部，並不多。他與溫格關係非常好，他一直在觀望教授的決定。」

從英國媒體的消息來看，溫格很有可能將在近期與阿森納完成續約。教授也釋放出留住兩大核心的信號：「阿森納不會放走任何核心球員，在倫敦只有一支球隊。」從這些細節來看，厄齊爾的留隊的可能性也變大了。但要如何真正做一名以身作則的核心，厄齊爾仍在學習當中。

（Cinderella）