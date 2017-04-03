日期:4月3日凌晨，國際泳聯跳水世界系列賽俄羅斯喀山站結束最終日爭奪，中國隊再次在所有項目上全部奪冠，其中施廷懋獲得女子三米板冠軍，王涵亞軍；陳艾森獲得男子十米台冠軍，楊昊亞軍，王涵/李政獲得男女混合三米板雙人冠軍。本站比賽中國隊拿全所有十個項目的冠軍，並且在四個單項上拿全四項亞軍，所有參賽選手個人或組合，非冠即亞，實現真正意義上的全包攬。

女子三米板，中國隊本站派出的是施廷懋和王涵，兩人在半決賽里都有350分以上的發揮，遠高於其他對手。決賽在兩人之間展開，施廷懋雖然每輪都是第一，但在第二個動作上略有閃失，被王涵追到只有1.50分的差距。但后三個動作施廷懋發揮穩定，逐步拉開和王涵之間的差距，最後施廷懋以381.90分獲得冠軍，王涵以363.85分獲得亞軍。加拿大的阿貝爾以347.15分獲得第三。

男子十米台，半決賽陳艾森以523.50分排名第一，戴利以502.40分列第二。而決賽則成了陳艾森和楊昊中國兩將之間的比拼。楊昊在第二個動作626B，第三個動作307C上連續跳出破百的101.50分，102.00分，特別是第三跳的307C（反身翻騰三周半抱膝），五位裁判打出10分。前三跳楊昊以291.50分、領先陳艾森4.85分。後半段爭奪更為激烈，陳艾森第四跳207B（向後翻騰三周半屈體）跳出102.60分！差距縮小到1.25分，但第五跳兩人的109C對決上，楊昊勝出，差距又被擴大到6.80分。

終極一跳兩人都用的是5255B（向後翻騰兩周半轉體二周半屈體），奧運冠軍陳艾森跳出全場最高的104.40！而楊昊沒頂住壓力，這跳只有91.80分，陳艾森實現終極逆轉，他以580.60分獲得冠軍，楊昊以574.80分獲得亞軍。戴利第一跳98.60分還排在第一，但第二跳407C上只有78.40分，在十米台頂尖水平較量上，有一個70幾分基本就退出冠軍爭奪，最終他以543.80分獲得第三。

本站最後一項是男女混合三米板雙人，中國組合王涵/李政在前五跳領先加拿大組合阿貝爾/安博-迪拉克14.52分，但最後一跳沒處理好，被對手追上將近13分，最後中國組合有驚無險的以322.50分獲得冠軍，加拿大組合以320.76分獲得亞軍，英國組合雷德/戴利以299.82分獲得第三。

（威猛）