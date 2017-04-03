在主場2-2戰平曼城，這對急於在英超爭四戰中卡住身位的阿森納來說，絕不是一個滿意的結果，賽后，溫格接受了採訪。

溫格：「我們開場太緊張了，我們可能是拉著手剎開始了比賽，被他們的開局嚇了一跳。我們不想輸掉比賽，因此我們做好了背水一戰的決心。在這場比賽中我們的精神力很出色，不過我們還能在技術上有更出色的表現。」

「這是精神上的考驗，我們必須在下半場還擊，在這種極大的壓力下，我們取得了1分，這一分對我們來說，也有幫助。」

「你可以看到球員們在1-2落後時那種泄氣的神情，但在落後的情況下他們不惜一切來反超，平局本身對我們意義有限，最重要是這種不服輸的精神。」

「科切爾尼的腳後跟有一點傷，我還不知道他要傷多久。而張伯倫和拉姆塞有望在周三復出。」

「我們爭奪前四名的任務非常艱巨，我足夠專業，也曾經展示過足夠的忠誠。我愛這傢俱樂部，我也不知道我會在這裏呆多久，但我的腦子是清楚的，這就夠了，我會很快公佈我的決定。」

（梓泉）