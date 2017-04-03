2017年邁阿密大師賽在今天展開決賽的爭奪，費德勒在和納達爾的巔峰對決中表現出色，兩盤都在盤末完成關鍵性的破發，以6-3/6-4的比分擊敗了對手，取得了對陣西班牙球王的4連勝。第三次實現北美的背靠背陽光雙冠，拿到賽季的第三個冠軍、個人第91座冠軍。

這是費納的第37次對決，前36次對決費德勒人23比13領先，但最近3場都是瑞士人勝出。本賽季費德勒18勝1勝，拿到澳網和印第安維爾斯的冠軍，兩次奪冠的歷程中都擊敗了宿敵，這也是兩人本賽季連續第三次的相遇。

比賽由費德勒開始發球，瑞士人的發球局一上來就陷入危機，不過他利用出色的發球挽救兩個破發點驚險保發。隨後兩局雙方都各自保發。第4局納達爾的發球局中，費德勒也兩次拿到破發點，但他一次反手失誤另一次則是對手發出ace。第五局費德勒來到網前施壓40-15領先，不過西班牙人隨後連續正手得分追至平分。費德勒正手失誤再度送出破發點，但關鍵時刻依舊是依靠強勢進攻挽救危局。隨後雙方各自保發，先發球的費德勒4-3領先。第8局，納達爾的發球局中，費德勒不斷給對手施壓，終於他在第6個破發點時兌現拿到關鍵性的破發。第9局費德勒的發球勝賽中，瑞士人輕鬆的拿下以6-3拿到了首盤。

由於現場的天氣悶濕，雙方都在第一盤結束后更換球衣。第二盤，比賽的進程比首盤加快，雙方的發球局都非常的牢靠，前6局雙方平分秋色。第7局費德勒在接發時更換球拍，換拍起到了效果，在對手的發球局中兩度逼出破發點，但納達爾利用網前和反手的重複落點挽救。緊接著他的兩個高質量的發球逼出對手失誤，拉法有驚無險的保發4-3領先。第8局費德勒輕鬆保發后，關鍵的第9局，30-30平后，瑞士人先是一個幸運的擦網球拿到破發點，緊接著他的一個反手直線逼迫對手回球失誤。雖然在發球勝賽局第一球就發出雙誤，但很快瑞士人就調整好狀態，最後賽點時又是發球直接得分，直落兩盤輕鬆擊敗對手拿到生涯第91冠。