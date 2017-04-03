日期:4月3日2時45分（義大利當地時間2日20時45分），意甲第30輪上演焦點戰，尤文圖斯客場對陣那不勒斯。雙方首發陣容如下：

那不勒斯（4-3-3）：1-拉斐爾/2-希塞，33-阿爾比奧爾，26-庫利巴利，3-斯特里尼奇/5-阿蘭，8-若日尼奧，17-哈姆西克/7-卡列洪，14-梅爾滕斯，24-因西涅

尤文圖斯(4-2-3-1)：1-布馮/26-利希施泰納，19-博努奇，3-基耶利尼，22-阿薩莫薩/6-赫迪拉，8-馬爾基西奧/18-勒米納，5-皮亞尼奇，17-曼朱基奇/9-伊瓜因