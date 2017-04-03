意甲那不勒斯vs尤文首發：伊瓜因+曼朱PK三叉戟北京新浪網 (2017-04-03 02:22)
日期:4月3日2時45分（義大利當地時間2日20時45分），意甲第30輪上演焦點戰，尤文圖斯客場對陣那不勒斯。雙方首發陣容如下：
那不勒斯（4-3-3）：1-拉斐爾/2-希塞，33-阿爾比奧爾，26-庫利巴利，3-斯特里尼奇/5-阿蘭，8-若日尼奧，17-哈姆西克/7-卡列洪，14-梅爾滕斯，24-因西涅
尤文圖斯(4-2-3-1)：1-布馮/26-利希施泰納，19-博努奇，3-基耶利尼，22-阿薩莫薩/6-赫迪拉，8-馬爾基西奧/18-勒米納，5-皮亞尼奇，17-曼朱基奇/9-伊瓜因
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
F1未來引擎規劃浮現 或為提高聲浪放棄渦輪增壓【北京新浪網】
日花滑美女曝多次邀羽生結弦遭拒 與同門熱戀中【北京新浪網】
8人上雙林書豪16+7+5 籃網爆發拒絕76人橫掃【北京新浪網】
三分5中3！詹皇帶刀護衛歸來 杰倫+妖刀誰不怕【北京新浪網】
穆里尼奧真的不會進攻嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》