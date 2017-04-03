又是膝蓋!玫瑰半月板撕裂賽季報銷 天妒英才啊北京新浪網 (2017-04-03 01:47)
天妒英才
日期:4月3日，據雅虎體育報導，紐約尼克斯前MVP德里克-羅斯左膝蓋半月板再次撕裂，他將因此缺席本賽季餘下的所有比賽。
這是羅斯職業生涯第四次遭受膝蓋重傷，也是第三次半月板撕裂。
沃神爆料，目前他正在與尼克斯共同商討做手術的時間，預計的恢復時間為6-8周，這意味著他確定無緣尼克斯本季剩餘所有比賽。
更為糟糕的是，28歲的羅斯將在今年7月成為完全自由球員，再次遭遇重傷無疑會影響到他的下一份合同。
本賽季，羅斯為尼克斯出戰64場，場均32.5分鐘的時間里得到18分、3.8籃板和4.4助攻。
（雲彥）
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