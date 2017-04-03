忍無可忍！厄齊爾玩火氣壞溫格！怒摔水瓶|GIF北京新浪網 (2017-04-03 01:53)
阿森納僅僅在扳平比分后132秒就再次落後於曼城，而這其中的罪魁禍首就是球隊核心厄齊爾，他低迷的表現，讓溫格都看不下去了。
上半場第39分鐘，小老虎在亂軍從中的進球剛剛點燃了主場球迷的氣氛，德布勞內在反擊中的擊中立柱，讓主場球迷驚出一身冷汗。而厄齊爾拿到了反彈的皮球后，一腳隨隨便便的傳球，直接踢到了席爾瓦的身上，在丟球后，他也只象徵性地搶了一下，便目睹曼城球員在兵工廠的後防線面前興風作浪。
斷下厄齊爾的皮球后，曼城立刻打出水銀瀉地的進攻，然後由阿圭羅把球再度送進奧斯皮納把守的網窩，此時，這離小老虎扳平比分還不到2分鐘。
坐在教練席的溫格看到這一幕後，先是無奈地攤手，緊皺眉頭，後來又撿起地上的水瓶，緊緊攥了攥，終於忍不住使勁把它摔在地上，教授向來把厄齊爾作為最器重的核心，看到親兵如此表現，想來也是五味雜陳吧……
（諾亞）
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