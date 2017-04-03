日期:4月3日02:45(西班牙當地時間2日20:45)，2016/17賽季西甲第29輪一場焦點戰在新洛斯卡梅內斯球場展開角逐，巴塞羅那客場對陣格拉納達。

巴薩在雙方近19次聯賽交鋒中僅負1場，其餘18場取得17勝1平。雙方歷史交鋒45場，巴薩36勝4平5負優勢明顯，其中客場13勝4平5負。塞爾吉-羅伯托、馬蒂厄、阿爾巴和戈麥斯輪換出場。

巴薩(4-3-3)：1-特爾施特根；20-塞爾吉-羅伯托，14-馬斯切拉諾，24-馬蒂厄，18-阿爾巴；4-拉基蒂奇，5-布斯克茨，21-戈麥斯；10-梅西，9-蘇亞雷斯，11-內馬爾