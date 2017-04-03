雄鹿裁掉前火箭虐菜小王子 2年合同簽手套之子北京新浪網 (2017-04-03 01:01)
瓊斯再被裁
日期:4月3日，據著名NBA記者克里斯-海恩斯報導，密爾沃基雄鹿隊與24歲的控衛加里-佩頓二世簽下了一份為期2年的合同。
沒錯，這位加里-佩頓二世就是NBA名人堂成員「手套」加里-佩頓的兒子。
加里-佩頓二世身高1米91，司職控衛（和他父親打的是同一個位置），他是2016年的落選新秀。
本賽季，加里-佩頓二世效力於休斯頓火箭隊的下屬發展聯盟球隊毒蛇隊，場均能得到14.1分、6.5個籃板和3.3次助攻，外加2次搶斷，投籃命中率為49.8%。
近日，雄鹿隊裁掉了前鋒泰倫斯-瓊斯，從而為簽下佩頓二世騰出陣容位置。
據悉，加里-佩頓二世和雄鹿隊簽了一份2年的合同，其中第2年為部分保障。
值得一提的是，「手套」加里-佩頓算是雄鹿隊主帥傑森-基德的導師。如今，他的兒子佩頓二世成為了基德的弟子。
（羅森）
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