米蘭與佩斯卡拉的平局賽后，主教練蒙特拉安慰了比賽中失誤的年輕門將唐納魯馬，並表示米蘭還沒有退出歐戰席位的爭奪。

這位18歲的守門員停後衛加布里埃爾-帕萊塔的回傳球時出現失誤，球直接從唐納魯馬的腳下漏進了空門，之後帕薩利奇扳平了比分。

蒙特拉在賽后表示：「最終我們創造了3到4個絕佳的機會，但是我們並沒有把握住。今天的比賽我們踢得不夠自信，我們只需要更快的轉移皮球，佩斯卡拉今天也踢得很好。我們接受了這個平局，並以樂觀的態度來看待下一場比賽。」

「錯誤可能發生。 唐納魯馬需要放鬆。如果我們贏了比賽，我們自然會很開心。今天我們有一個失誤，帕萊塔被壓制並回傳，唐納魯馬的站位沒有問題，但他的第一觸球出現失誤了。

米蘭進入歐戰的機會比之前的要小了，因為這個周末拉齊奧和亞特蘭大都贏了，而明日晚上國際米蘭會對陣桑普多利亞。但蒙特拉認為米蘭仍有機會闖進歐戰：「關於歐戰的比賽還沒有結束，但是我希望高層也能這樣認為。我相信我們會在最後進入歐戰。用網球的規則來講，我們只輸掉了一場，但我們還有其他比賽要打。」

唐納魯馬在賽後向球迷道了歉：「今天我們沒有贏得這場比賽，對此我要為球隊與球迷說聲，我很抱歉，但這將成為一種經驗，幫助我學習和改進。我本來做好了充足的準備，不幸的是，它（失誤）發生了，但是我將不會低頭，並且毫無怨言的承擔這件事。」

「佩斯卡拉今天狀態很好，我們努力作出回應，本來有機會作出回應，但最終運氣也不在我們這一邊。球隊已經調整好了，我們將一起前進並準備下一場比賽。因為這場平局而生氣是錯誤的，我會在臉上保持微笑，我不會因為這次失誤而氣餒。」

（皮波）