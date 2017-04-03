齊達內的皇馬，已經習慣於創造各種紀錄，這一次，銀河戰艦主場3-0擊敗阿拉維斯，又一次創造了屬於他們的紀錄。

皇馬又一次收穫進球，已經連續50場各項比賽收穫進球，這是西班牙歷史的新紀錄，換而言之，皇馬成為第一支連續50場比賽收穫進球的西甲球隊。上一次，皇馬在正式比賽中沒有進球則是去年歐冠半決賽，當時皇馬0-0戰平曼城。自從那次打平之後，皇馬開始了瘋狂的進球之旅。在過去的50場比賽里，皇馬取得了133粒進球，丟了56球。

此外，皇馬還取得了一項紀錄，那就是本賽季西甲賽場，皇馬陣中已有19人取得進球。納喬在最後時刻的進球，讓皇馬本賽季西甲賽場的進球人數又多了一名，皇馬也追平了這項數據。之前，一支西甲球隊在聯賽里取得進球的球員最多為19名，分別為1995-96賽季的皇馬，1996-97賽季的瓦倫西亞以及本賽季的皇馬。

目前，皇馬陣中只有卡瓦哈爾、科恩特朗以及三名門將沒有取得過聯賽進球。不過，值得指出的是，卡瓦哈爾本賽季已經為皇馬取得過進球，他曾在歐洲超級杯加時賽最後時刻，絕殺了塞維利亞。

（南南）