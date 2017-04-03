日期:4月2日晚上23點，2017年世界斯諾克中國公開賽在北京大學生體育館落下大幕，馬克-塞爾比10-8險勝馬克-威廉姆斯，贏得個人第11個排名賽冠軍以85000英鎊冠軍獎金，這是塞爾比職業生涯第2次捧起中國賽冠軍獎盤。

在目前世界職業斯諾克128人大名單中有6位馬克，毫無疑問，塞爾比和威廉姆斯是馬克軍團中最傑出的兩位，而中國賽恰恰給兩位馬克許多美好回憶的地方。算上這次，威廉姆斯5次打入中國賽決賽，而塞爾比則在最近6年間4次打入決賽，雖然兩位馬克在中國人氣不如丁俊暉，奧沙利文和特魯姆普，相比過去4屆過於一邊倒的中國賽決賽，這場決賽無論是比賽激烈程度，內容豐富程度，搞笑場面都要更出彩。這場決賽總耗時6個小時，18局比賽中既有精彩的一桿制勝，也有精彩安全球對抗，兩位馬克總共貢獻了5桿破百，外加9桿50+，讓在場球迷非常過癮。

影響這場決賽關鍵點有兩個，第一關鍵點在第7局，塞爾比在收彩階段打丟了黃球，錯失了5-2的好機會，這一局是整場決賽比分一直處於焦灼的關鍵點；第2個關鍵點第15局，塞爾比對威廉姆斯超分情況下多次做出精彩絕倫的斯諾克，並一度獲得決殺翻盤的機會，可惜塞爾比打丟了制勝的粉6，讓威廉姆斯取得8-7領先。這一局耗時50分鐘，雖然塞爾比沒有贏下，但這一局對於42歲的威廉姆斯而言損耗太大，因為他幾乎耗盡了金左手精力和氣勢，以至於之後三局威廉姆斯遠台幾乎失去了准心，而最後三局塞爾比展現了過人的心理素質，之前的拙劣的遠台突然變得神准，關鍵球的失誤幾乎為0，雖然塞爾比的技術在80后不是最好的，但他在心理層面那種鎮定是其他80后所不具備的。

這次中國賽冠軍對於塞爾比意義重大，憑藉中國賽85000英鎊獎金，塞爾比提前鎖定了16-17賽季年終世界第一寶座。雖然在冠軍榮譽上，塞爾比還無法和75三傑相媲美，但是在「世界排名第一」這一項數據，塞爾比已經遠遠將75三傑拋在了身後，因為75三傑在他們年輕時候也只做到了連續2個賽季年終世界第一。塞爾比則是從2012年開始，保持了連續6個賽季年終世界第一，同時從2015年2月9日重返世界第一之後，塞爾比已經連續呆在世界第一寶座達到112周，超越了馬克威廉姆斯（105周），希金斯和奧沙利文（104周）。

中國堪稱塞爾比的福地，過去20年在中國誕生的5項大型排名賽（無錫賽，上海賽，中國賽，世界公開賽以及國錦賽），算上這次中國賽冠軍，塞爾比在中國大陸所承辦的排名賽收穫4冠4亞，雖然冠軍數量比丁俊暉還差1個，但8次打入決賽是所有球手中最多的。此外中國賽冠軍也是塞爾比本賽季所贏得的第4個排名冠軍，距離丁俊暉和羅伯遜的12個排名賽冠軍只差1個。

進入2017年後，塞爾比在此前7站重大賽事中僅僅贏得7場比賽勝利，一時間不少人質疑，有個別球迷甚至直言塞爾比2017年將顆粒無收，但本屆中國賽，塞爾比憑藉出色的發揮有效回擊了那些質疑，同時中國賽奪冠進一步鞏固了塞爾比80后第一人的江湖地位。如果兩周後世錦賽，世界第一能夠成功衛冕，他不僅將追平丁俊暉和羅伯遜，同時將成為既亨德利，丁俊暉之後，第三位單賽季贏得5個排名賽冠軍的球手。去年塞爾比贏得了世錦賽，英錦賽，國錦賽三站重大賽事的冠軍。（韓悅天）