段子手!大帝調侃大嘴球爹:他是史上最偉大球員北京新浪網 (2017-04-03 00:45)
段子手大帝
日期:4月3日，據美媒體報導，今年NBA狀元大熱郎佐-鮑爾的父親拉瓦-鮑爾因為一系列的狂言而受到關注。很顯然，76人隊當家中鋒喬爾-恩比德也已經聽不下去了，並且在社交媒體上聲稱拉瓦-鮑爾是「歷史上最偉大的球員」。
近日，恩比德的隊友本-西蒙斯在網路上做了一場直播，結果大帝在下面留言道：「拉瓦-鮑爾是歷史上最偉大的球員」，結果引起其他網友的熱議。
很顯然，恩比德是在調侃拉瓦-鮑爾最近的一系列不著邊際的狂言，他不僅狠誇自己的兒子郎佐-鮑爾（比如：郎佐-鮑爾比斯蒂芬-庫里出色，以及郎佐-鮑爾是會跳投的『魔術師』約翰遜），甚至還宣稱巔峰時期的自己能在單挑中擊敗「籃球之神」邁克爾-喬丹。
之後有報導挖出了拉瓦-鮑爾的大學數據，他一共為華盛頓州大打了26場比賽，場均只得到2.2分、2.3個籃板和1次助攻。
一直以來，恩比德總是喜歡在社交媒體上發表一些有趣的言論，對於拉瓦-鮑爾的一系列狂言，大帝顯然已經聽不下去了。
（羅森）
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