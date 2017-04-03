皇馬與阿拉維斯的比賽，銀河戰艦依靠本澤馬的進球，在第31分鐘取得領先。不過法國前鋒的進球，在賽后引來了西媒體的質疑聲。

《馬卡報》的裁判專家安杜哈爾表示，本澤馬的進球屬於越位。事實上，慢鏡頭也顯示，本澤馬在回接皮球的時候，處於越位位置，所以裁判應該吹罰本澤馬越位在先。之後，本澤馬傳給了卡瓦哈爾，卡瓦哈爾又回傳給本澤馬，本澤馬破門得分。安杜哈爾說：「在這粒進球之前，本澤馬已經明顯越位了，所以這球屬於誤判。」

之後，上半場結束前，貝爾倒在禁區內，索要點球，安杜哈爾表示，「這不是一粒點球，貝爾已經做出了射門動作，這一次攔截沒有影響到他的射門。」

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