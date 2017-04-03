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A06版

據新華社電 隨著天氣逐漸轉暖，學校食物中毒和傳染病進入多發時段。教育部近日發出通知，要求各地加強學校和幼兒園食品安全管理和傳染病防控工作，鼓勵中小學校和幼兒園在廚房、配餐間等安裝監控攝像裝置，實現食品製作實時監控，公開食品加工製作過程，自覺接受學生及家長監督。

通知強調，要實行食品安全校長負責制，建立健全校園食品安全管理制度，明確食品安全管理人員和每個崗位的安全職責，層層簽訂食品安全責任書。加強食堂管理，嚴格管控原料採購、加工製作、清洗消毒、留樣管理和用水衛生等關鍵環節。禁止採購和使用無食品標籤、無生產日期、無生產廠家及超過保質期的米、面、油等食品原料和食品。

對學校傳染病防控工作，通知提出，學校特別是中小學校和幼兒園要切實落實晨檢、因病缺勤病因追查與登記制度，做到傳染病疫情早發現、早報告、早處置。同時，學校要通過健康教育課、主題班會、宣傳欄等多種形式廣泛開展食品安全、傳染病防控知識宣傳教育，讓學生養成良好的個人衛生習慣，增強學生的防範意識和自我保護能力。