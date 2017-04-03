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近兩年，「網路主播」成了個新興職業。只要一台電腦、一個攝像頭、一個麥克風，有的靠顏值，有的靠說學逗唱，吸引粉絲打賞掙錢。

家住山東濟南的男青年李某就很痴迷看直播，兩三年來，他給自己心愛的女主播打賞了近十萬元，甚至賣掉了家中的轎車。

這還不算完，由於沒有錢接著打賞，他竟然騎著摩托車在各地行竊。

盜取自動售貨機里的錢

3月9日夜晚9時許，在湖北荊州開發區江津東路開性用品店的候先生髮現異常。他從監控上看到：一名戴摩托頭盔的年輕男子走進店內，拿出一個奇怪的物件，正在自動售貨機前不停搗鼓。

候先生一邊報警一邊出門駕車往店裡趕，到店后，巡邏民警也已趕到，「頭盔男」被堵住店內束手就擒。

「頭盔男」正是李某，李某承認手上的物件是「上分器」，可以干擾自動售貨機的運行，將機器內的零錢一點點取出來。據候先生反映，售貨機內十元、五元的零鈔，包括1元的硬幣共有502元，都被李某用這個「上分器」偷走。

經查，李某是濟南市人，23歲。他獨自一人騎著摩托車，一路行經江蘇、河南、安徽等地來到湖北荊州，在各地偷竊性用品店，他說，性用品店相對隱私，偷的錢數額不大，店主一般懶得報警，再加上用的是技術手段，「作案一般不會暴露，反正自己也沒其他事做，這樣可以多攢點錢」。

兩三年打賞花近十萬元

李某如此方式攢錢，都是為了手機上的一個網路女主播。

經查，這位女主播是一名以直播聊天獲取打賞費用的網紅，是遼寧錦州市人。李某與該女主播通過手機網路接觸已有兩三年，從未見過面，但平時互以「老公」「老婆」相稱。

「其實我也不算有錢，這兩年為她打賞花了不少。濟南家裡老房子拆遷，爸爸給我買了一輛轎車，去年我將這輛車賣了，就是為了給她打賞。」，兩三年下來打賞花了近十萬元。

3月25日，這位女主播從李某的家人處得知其被湖北警察抓住，專程趕到荊州市，想探視李某。警方表示：「因法律規定不準探視，她就通過看守所給李某留了2000多元錢」。

女主播見到辦案的警官后坦陳，自己並不是李某的女朋友，「搞我們這行的，就是要設法擁有他這樣的忠誠粉絲，他很大方，更能帶動刺激其他粉絲多打賞」。

在李某看來，這名女主播就是自己的戀愛女友，「年輕漂亮，跟我年齡差不多」。但警方告訴記者，其實該女主播實際年齡38歲，足足比李某大了15歲，「我們告訴李某這個情況時，他拚命也不肯相信」。

據《楚天都市報》