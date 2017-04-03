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據新華社電 中國駐法國大使翟雋1日表示，希望法方對日前旅法中國公民劉少堯在家被警察槍擊身亡一事有一個公正合理的調查結果，給死者家屬一個交代。

翟雋當天在巴黎警察局接受中國媒體採訪時說，希望此事不要影響法國華僑華人的生活，希望未來仍有更多的中國遊客赴法旅遊，希望中法關係能夠繼續良好發展。

當日上午，翟雋與巴黎警方、巴黎華僑華人代表就劉少堯事件以及加強對巴黎華僑華人及中國遊客的保護等事宜進行了長時間交流。翟雋表示，願意相信法方在調查劉少堯事件真相方面表現出來的誠意，讚賞法方，特別是巴黎警察局為改善治安狀況而採取的一系列措施。

翟雋說，中方注意到法國政府和巴黎警察局多次強調，保障在法中國公民的安全是他們的優先考量，希望這些表態得到落實。中方注意到，法方在這方面已採取很多措施，做了不少工作，最近一段時間應該說有很大改善。

翟雋說，中國同胞劉少堯在自己家裡被射殺是一件非常不幸的事情，「我們感到非常沉痛，對劉少堯的家屬表示深切的慰問，對巴黎警察局長表達的慰問和釋放的善意也表示讚賞」。

翟雋還表示，劉少堯事件發生以來，巴黎華僑華人對於此事有一些反應，希望法國警方理性對待巴黎華僑華人的反應，也希望這些反應都是理性的、合法的。