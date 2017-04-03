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3月31日，有主播在花椒直播推出有償的「直播代客掃墓」業務時，一名身居國外的孕婦購買了該服務。

該名孕婦在花椒直播的昵稱為「服部平不平」，她稱自己現在和家人定居國外，而且目前懷孕7個月不便回國。在直播間和主播溝通了之後，該名孕婦網友最終購買了一個「豪華套餐」服務，請主播代為祭奠去世的父親。有意思的是，她還囑咐主播一定要將前些天國足1比0戰勝韓國的新聞念給父親聽，因為她的父親生前是一個足球迷。對此，主播保證一定辦到。

據介紹，該主播的代客掃墓項目包含三種不同價位的代客掃墓套餐：提供鮮花、貢品價值668元的經典套餐；提供誦經、誦讀書信等特色服務，價值1999元的情懷套餐；高達5200元的豪華套餐則在前面兩個套餐基礎上提供代磕頭服務。該孕婦購買的正是最貴的5200元豪華套餐。同時，主播還非常與時俱進將直播技術運用到自己的套餐服務之中，並表示所有套餐都包括對代掃墓過程進行全程直播。

有彈有讚

有人認為，清明節就是要親自表達對先人的懷念，代客掃墓是對傳統文化和逝去親人的褻瀆，理應遏制；還有人認為，直播代客掃墓根本就是作秀和炒作，不值得提倡。

同時，也有人認為，現在很多人因異地工作忙碌，實在無法回家掃墓，選擇代客掃墓也是一種盡孝的堅持，重要的是心意。 （綜合）