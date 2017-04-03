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據新華社電 隨著印度最高法院一項禁令的生效，4月1日，印度高速公路周邊數以千計的酒類商店關閉歇業。印度交通事故頻發，最高法院因此頒布禁令，希望以此減少酒駕造成的交通事故。

去年12月15日，印度最高法院裁定，從今年4月1日起，印度全國國家級和邦級高速公路周邊500米範圍內，不得有販賣酒類的商店。這一裁定發佈后遭遇來自多方的阻力，包括一些地方政府官員在內的多方人士，希望暫緩實施該禁令，因為禁令的實施將影響政府稅收和許多人的生計。

3月31日，印度最高法院不僅駁回這些暫緩實施禁令的請求，還將「禁酒令」的適用範圍進一步擴大至酒館、酒吧和餐館等經營場所。

根據最高法院的裁定，印度政府自3月31日起不再延長現有販酒商店的營業執照期限，同時，不再向「禁酒區」內商家發放新的酒類銷售營業執照。此外，在國家級和邦級高速公路沿途不得出現酒類商品廣告。

印度道路安全事故高發。法新社報導，印度平均每小時有17人死於公路交通事故。印度道路運輸和公路部的數據顯示，印度的國家級和邦級高速公路網總長度為25萬公里，2015年近15萬人死於公路上發生的交通事故，其中超過4.8萬人是15歲至24歲之間的青少年，約佔死亡人數的三分之一，25歲至34歲之間的青年人佔比也高達21%。在所有造成人員死亡的交通事故中，97%的原因是包括酒駕在內的魯莽或不專心駕駛。2015年，共有6755人死於酒後駕駛造成的交通事故。