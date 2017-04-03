90后開網店代人掃墓不跪不哭15分鐘賺800北京新浪網 (2017-04-03 00:09)
1990年出生的喬羅男在淘寶專職代人掃墓兩年，一直遵守著職業掃墓人之間不成文的規矩：一不下跪，二不假哭。
「能幫別人完成心愿、表達心意，我覺得這並不只是一樁生意，更是一種成人之美」。找墓地、採購、確認流程……一場15分鐘的祭祀，常常需要提前三天就開始準備。網店有時一天接到多筆訂單，這讓喬羅男有點忙不過來，「店裡沒什麼固定的幫手，接單的事情全靠我自己」。
他對第一次代人掃墓的情景依然記憶猶新：「山裡的老墳沒有門牌號，連委託人也不太說得清具體位置，跑了好幾趟才找到。」然而開始祭祀那天，他打開手機直播，卻一句話也說不出口，「站在陌生人的墓碑前還是有點發懵的，心理上有所忌憚，不知如何將委託給我的話說給另一個世界的人聽。」漸漸熟練之後，他開始定製不同的服務，並收取不同費用：「一次祭祀大概需要15分鐘，最高一次收費800元，這些都會事先跟買家溝通好。」
「清明時節雨紛紛，路上行人慾斷魂」，每年清明時節都是代掃墓網店最忙碌的時刻，即使是深夜，也能得到他們的「秒回」。店主小珂的旺旺自動回復是「魂在山谷，人在江湖，掃墓人在紅塵」，頗有一種武俠風骨。他說，忙著給別人掃墓，自己卻好幾年沒在清明回過家了。
「有些情緒應該是發自內心的，不能讓陌生人來表達，也不應該用錢買到。」關於生意，小珂其實在意得並不多，甚至有些心不在焉：「生意並沒有網上傳說得那樣火，這也很正常，畢竟大多數人還是希望能親力親為」。
他並不指望靠這個賺錢，但打算將網店一直開下去。他相信人生是一場「不帶地圖的叢林探險」，所以能夠活成一個特殊的符號、能幫助別人完成心愿是一件「酷得可以向子孫炫耀好久的事」。 （綜合）
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