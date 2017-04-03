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A06版

記者2日了解到，「山東辱母殺人案」經媒體報導后，山東省聊城市迅速成立了由市紀委、市委政法委牽頭的聯合工作組，就案件涉及有關問題展開調查。調查組按照全面深入、客觀公正的原則，認真開展調查工作。調取有關報警電話錄音、與蘇銀霞有關的投訴、相關的報警處警視頻和記錄等資料，查閱分析處警現場執法記錄儀視頻、廠區監控錄像、卷宗筆錄等資料及視頻，對案件相關人員進行取證談話。

經調查，2016年4月13日，幹警郭增金等人未能及時採取有效措施保護蘇銀霞的人身安全；2016年4月14日，幹警朱秀明等人在多名討債人員阻止於歡、蘇銀霞離開接待室的情況下，未採取有效措施。於歡案處警幹警在警情處置過程中存在處警不力、對現場處置嚴重失責等失職行為。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《行政機關公務員處分條例》等有關規定，聊城市紀委、市監察局責成冠縣紀委、縣監察局對郭增金、朱秀明等人立案審查。 （綜合）