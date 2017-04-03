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近日，河南開封尉氏縣公安局根據舉報，偵破一起強姦未成年人惡性案件，抓獲11名涉案人。

經查，李某（女，無業）及其丈夫劉某羊（無業）夥同他人，採取威脅，恐嚇等手段，多次組織、強迫在校女生與趙某勇（男，48歲，私企老闆）、周某鑫（男，47歲，私企老闆）發生性關係。公安機關報經監察機關批准，對周某鑫、趙某勇以涉嫌強姦罪，對李某、劉某羊、劉某、蔣某等4人以涉嫌強迫賣淫罪依法執行逮捕。對參與強迫賣淫、包庇的其他5名犯罪嫌疑人予以刑事拘留，依法追究刑事責任。

當地省、市公安機關專案組已赴尉氏縣組織指導偵查工作，將徹查案情，除惡務盡，依法嚴厲打擊侵害未成年人嚴重犯罪行為。 （綜合）