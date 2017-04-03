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美國國防部1日發表聲明說，由美國主導的打擊極端組織「伊斯蘭國」軍事行動「內在決心」自2014年開始以來，已「無意」中造成至少229名平民死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，這一統計並不包含上個月疑似由國際聯盟對伊拉克北部重鎮摩蘇爾展開的空襲致死情況，因此平民死亡人數可能還會大幅上升。

此前媒體援引伊拉克目擊者和國際人道主義組織的話稱，3月17日發生在摩蘇爾的一次空襲造成約200名平民死亡。

國際聯盟稱，自2014年8月至今年2月，國際聯盟總共在敘利亞和伊拉克實施了超過1.8萬次空襲。

對於空襲造成的大規模平民死傷，不少美國軍方官員認為，「伊斯蘭國」採取的把平民當人盾的新戰術難辭其咎。

極端武裝分子強迫平民進入可能遭受打擊的建築中，導致無辜人士白白喪命。

面對此種新威脅，美國陸軍上校約瑟夫·斯克羅卡告訴記者，國際聯盟正調整策略，但礙於行動安全原因，不方便透露更多細節。

負責中東地區軍事行動的美軍中央司令部司令約瑟夫·沃特爾本周出席美國國會聽證會時表示，為避免平民傷亡，相信並授予美國「經驗豐富」「受過訓練」的軍方領導人權利是關鍵。

沃特爾說：「我們向他們強調的關鍵一點是，我們……帶著價值觀走上戰場，給自己定下更高的責任、更高的標準。」據新華社