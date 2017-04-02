《拳皇14》洛克霍華德戰鬥演示 必殺技中二度爆表北京新浪網 (2017-04-02 22:42)
SNK在今天公佈了《拳皇14》新的演示視頻，介紹了即將到來的新角色洛克·霍華德。
洛克·霍華德演示：
洛克·霍華德初登場於格鬥遊戲《餓狼傳說：狼之印記》。視頻中展示了他和特里·博加德（Terry Bogard）的戰鬥，特里·博加德同樣來自《狼之印記》。本來是作為《餓狼傳說》男主角的特里，既然在洛克的演示中出現了，那麼肯定要被洛克胖揍一頓了。不過洛克放必殺時以手遮面的動作，看起來很有中二精神……
洛克·霍華德正式登場的日期尚未公佈。
高清視頻畫面：
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