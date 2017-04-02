▲王子於2日舉辦慶生會。（圖／華研提供，2017.04.02）

王子（邱勝翊）今（2）日舉辦生日會，與300位粉絲一同迎接28歲，許下「新戲收視破3、新專輯如期發行」的願望，王子選唱了多首歌曲送給粉絲，也準備特製的悠遊卡小禮物，而多年好友小薰、毛弟都到場獻上祝福，一同拍戲的曾之喬也悄悄現身，讓他又驚又喜。

生日會中王子演唱了陳奕迅的〈讓我留在你身邊〉，他說出道11年來，粉絲一直是支持他的最大力量，所以希望自己可以永遠留在粉絲的身邊；也與毛弟合唱〈帥過頭〉，唱完歌還邀請粉絲一起互動玩遊戲，讓粉絲能與他近距離接觸。

與王子有十年交情的小薰也到場慶祝，王子竟在台上爆出：「小薰是我的螢幕初吻對象呢！」王子更是現場對小薰展現了「撩妹」技巧，只見他轉頭，一臉深情地對小薰說：「跟我在一起，妳會很無聊，因為我只會讓妳覺得幸福。」讓小薰不敢置信的大叫：「你以前不是很真誠的嗎？」王子趕緊解釋是為了炒熱氣氛，直說：「遇到喜歡的女生，還是要真誠對待。」

而一同拍攝《稍息立正我愛你》的曾之喬，也悄悄現身生日會場，讓王子更驚訝不已，曾之喬笑說：「本來放假想在家裡睡大頭覺。」但看到王子為了生日會表演，即使在片場也一直邊拍戲邊練歌，所以還是決定來現場力挺，讓王子直說：「好感動！」

▲王子於2日舉辦慶生會。（圖／華研提供，2017.04.02）